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Dünya
TRT Haber 16.10.2023 18:15

Filistinli Ahmet hayata tutundu

10 yaşındaki Filistinli Ahmet’in hikayesini ekranlarınıza getiriyoruz. İsrail saldırılarında ölümün eşiğinden döndü. TRT Arabi ekibi abluka altındaki Gazze Şeridi’nde, Han Yunus’taki Nasr Hastanesi’nde Ahmet’le konuştu.

Önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Babası saatlerce Ahmet’i aradı; ancak hiçbir yerde bulamadı. Ahmet hastaneye kaldırılmıştı..

10 yaşındaki Filistinli Ahmet ağır yaralıydı, yüzü tozdan ve dumandan simsiyahtı...

Yaşasa bile büyük ihtimalle bacağının kesileceğini söylediler.

İki gün yoğun bakımda kalan Ahmet’ten umut kesildi, kayıtlara öldüğü bilgisi geçildi. Ancak Ahmet parmaklarını oynattı. Tedaviye devam edildi.

TRT Arabi ekibi, Han Yunus'taki Nasr hastanesinde, Filistinli Ahmet ile konuştu.

Küçük Ahmet yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bir şeyler almak için markete gitmiştim ama oranın bombalanacağından haberim yoktu. Marketi bombaladılar ve yaralandım. Enkazın altındaydım. Neyse ki kurtarıldım"

Bacağından ciddi şekilde yaralanan ve ameliyatı bekleyen Ahmet’in en büyük hayali futbolcu olmak.

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