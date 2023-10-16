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Dünya
AA 16.10.2023 17:35

Hamas: Filistinliler özgürlük ve tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin halkının "özgürlük ve onur hakkı ile uluslararası kararlara uygun şekilde başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını istediğini" söyledi.

Hamas: Filistinliler özgürlük ve tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmeleri telefonda görüştü.

Heniyye, Filistin halkının taleplerine dair "Halkımız özgürlük ve onur hakkını, uluslararası kararlara uygun olarak başkenti Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan İbrahim de Malezya'nın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

İbrahim, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulmasına ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla bölgedeki ve bölge dışındaki taraflarla birçok temasta bulunduklarını ve adımlar attıklarını belirtti.

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