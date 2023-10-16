Gazze'deki hükümet basın ofisi, güneye sadece 70 bin kişinin göç ettiğini açıkladı

Maruf, konuyla ilgili bilgilendirmede bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Filistin halkına karşı düzenlediği saldırıların yanı sıra yürüttüğü psikolojik savaşın bir parçası olarak da yalanlarını sürdürdüğünü ifade eden Maruf, İsrail ordu sözcüsünün 600 bin Filistinlinin kuzeyden güneye göç ettiği iddiasını ortaya attığını belirtti.

"Sözcü, bahsettiği (güvenli) bölgelerin patlayıcı gücü yüksek tonlarca bombayla vurulduğunu, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde olduğu gibi yerleşim alanlarının tamamen yok edildiğini unutuyor." ifadesini kullanan Maruf, İsrail'in iddiasının aksine Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının 70 bin olduğunu ve 12 barınma merkezinde bulunduklarını kaydetti.

Maruf, "Yerinden edilmiş bu insanlar, büyük sıkıntı içinde. Çünkü UNRWA onlara şu ana kadar gıda ve yardım malzemesi sağlamadı. Bu nedenle göç eden bu insanların yüzlercesi dün Gazze'nin kuzeyinde yaşadıkları bölge civarına geri döndü. Binlerce kişi de toplu bir şekilde geri dönmeyi düşündüğünü söyledi." diye konuştu.

Times of Israel gazetesinde dün yayınlanan habere göre, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hamas'ın engellemelerine rağmen 600 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin güneyine tahliye edildiğini" söylemişti.