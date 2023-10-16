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Dünya
AA 16.10.2023 17:08

Almanya, AB'ye "Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında" kontroller yapacağını bildirdi

Almanya’nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını Avrupa Birliği’ne (AB) ilettiği bildirildi.

Almanya, AB'ye "Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında" kontroller yapacağını bildirdi
[Fotograf: İHA]

Almanya İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Bakan Nancy Faeser’in AB Komisyonuna Polonya, Çekya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında insan kaçaklığı suçlarıyla daha fazla mücadele ve düzensiz göçü sınırlamak amacıyla geçici sınır kontrollerinin yapılacağını ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Federal Polis Teşkilatının uzun süredir Avusturya sınırında kullandığı araçları Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında da kullanabileceği ifade edildi.

Söz konusu ülkelerin sınırlarındaki kontrollerin bugünden itibaren 10 gün süreceği ve toplamda 2 ay uzatılabileceği bildirilen açıklamada, Avusturya sınırında yapılan sınır kontrollerinin süresinin de 12 Kasım’dan itibaren 6 ay uzatılacağı kaydedildi.

Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre sınırlarından Almanya'ya gelen düzensiz göçmelerin sayısının son dönemde arttığı belirtilmiş, bu yıl ekim başına kadar ülkeye yaklaşık 98 bin düzensiz göçmenin girdiği tespit edilmiş, bu sayı 2022’de yaklaşık 92 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya, 2015'ten beri Avusturya sınırında kontroller gerçekleştiriyor.

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