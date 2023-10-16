Filistin'e medya ambargosu

Batılı medya kuruluşları, Filistinlilerin sesini kısmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nde yaşanan dramı gölgelemek için sansür uyguluyorlar.

ABD teknoloji şirketi Meta, Facebook’taki 10 milyon takipçili en büyük Filistin sayfası ‘Quds News Network’'in hesabını kapattı.

Haber sitesi, Arapça ve İngilizce sayfalarının Facebook’tan kaldırıldığını duyurdu.

Müslüman sunucuların programları durduruldu

ABD merkezli televizyon kanalı MSNBC'de bazı Müslüman sunucuları ekrandan uzak tutuyor.

Kanal, üç Müslüman sunucunun programlarını sessiz sedasız kaldırıldı.

İsrail El Cezire'nin bürosunu kapatmak istiyor

İsrail, Gazze’de yaşananları anbean yayınlayan Katar merkezli El-Cezire’nin ülkedeki bürosunu kapatmak istiyor.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, El-Cezire’nin Hamas yanlısı yayın yaptığı ve İsrail askerlerini olası saldırılara açık hale getirdiğini iddia etti.

Kanalın İsrail’deki bürosunun kapatılması için kabine onayı beklediğini söyledi.

Gazze’den yayın yapan El-Aksa televizyonu da “Fransa baskısı” nedeniyle kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğunu açıkladı.