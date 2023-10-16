Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Alınan bilgiye göre, ziyaretle Türk umrecilerin Mekke ve Medine'ye seyahat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Suudi Arabistan hükümetinin uyguladığı yasal düzenlemeleri ve kolaylıkları vurgulanacak.

İki gün sürecek olan ziyarette El-Rabia, Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı yetkililer ve liderlerle bir araya gelecek. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon programının hedeflerini gerçekleştirmenin bir parçası olarak Türk hacılarının gelişini kolaylaştırmak için gelişim kolaylıkları paketini istişare edecek.

Ziyaretle, Suudi Arabistan'ın Umreci ve ziyaretçiler için sunduğu hizmetleri tanıtılacak.

Ayrıca, "Nusuk" online platformu aracılığıyla Umre sistemlerini geliştirme girişimleri vurgulanacak.