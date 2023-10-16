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Dünya
TRT Haber 16.10.2023 19:59

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik El-Rabia, Türkiye'ye resmi ziyaretine bugün başlıyor. Ziyaretle, Suudi Arabistan'ın Umre ve Ziyaret hizmetleri anlatılacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Alınan bilgiye göre, ziyaretle Türk umrecilerin Mekke ve Medine'ye seyahat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Suudi Arabistan hükümetinin uyguladığı yasal düzenlemeleri ve kolaylıkları vurgulanacak.

İki gün sürecek olan ziyarette El-Rabia, Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı yetkililer ve liderlerle bir araya gelecek. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon programının hedeflerini gerçekleştirmenin bir parçası olarak Türk hacılarının gelişini kolaylaştırmak için gelişim kolaylıkları paketini istişare edecek.

Ziyaretle, Suudi Arabistan'ın Umreci ve ziyaretçiler için sunduğu hizmetleri tanıtılacak.

Ayrıca, "Nusuk" online platformu aracılığıyla Umre sistemlerini geliştirme girişimleri vurgulanacak. 

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