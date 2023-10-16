Parçalı Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 16.10.2023 18:55

Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 808'e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 808’e, yaralıların sayısı ise 10 bin 859’a yükseldi.

Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 808'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Gazze'de morglarda yer kalmadı, cenazeler dondurma kamyonlarına konuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:39
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
19:00
12. Kalkınma Planı TBMM'de
19:00
Gazze'de morglarda yer kalmadı, cenazeler dondurma kamyonlarına konuluyor
18:55
Freni boşalan servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
18:46
Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılacak
19:06
Resimleriyle Filistin'in sesiydi, İsrail saldırılarının hedefi oldu
Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
FOTO FOKUS
Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler duyuldu
Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler duyuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ