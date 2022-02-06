Açıklama Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. İsrail ordusu ile sivil Yahudi işgalcilerin onlarca ağacı yerinden sökme ve Filistinlilerin araçlarını yakma girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik Konseyine çağrı

Eylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıttığı vurgulandı. Yazılı açıklamayla Amerikan yönetimi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'ine çağrı yapıldı.

Filistinlilerin maruz kaldığı işgal ve geniş çaplı etnik temizliğe karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.