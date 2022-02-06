Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin'den uluslararası topluma çağrı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Filistin, İsrail'in ihlallerine karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu. Filistinlilere yönelik ihlallerinin son bulması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Açıklama Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. İsrail ordusu ile sivil Yahudi işgalcilerin onlarca ağacı yerinden sökme ve Filistinlilerin araçlarını yakma girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Güvenlik Konseyine çağrı
Eylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıttığı vurgulandı. Yazılı açıklamayla Amerikan yönetimi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'ine çağrı yapıldı.
Filistinlilerin maruz kaldığı işgal ve geniş çaplı etnik temizliğe karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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