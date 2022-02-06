Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını duyurdu
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıkladı.
Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüyle ilgili mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini açıkladı.
Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini ifade eden Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.
Etiketler: İkinci Elizabeth İngiltere
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