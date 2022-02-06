Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 05:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 50 bin kişinin ölümüne neden olabilir
[Fotoğraf: TRT Haber]
ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı.
ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu söyleyen yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.
"Kiev hükümeti iki günde düşecek"
Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu da hatırlattı.
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