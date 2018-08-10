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Filistin'de çatı ve tarlalara güneş enerji panelleri kuruldu

İsrail'e enerji bağımlılığından kurtulmak isteyen Filistinliler, Gazze'de evlerinin çatılarına, Batı Şeria'da ise tarlalara güneş enerjisi panelleri kurmaya başladı.

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Filistinde çatı ve tarlalara güneş enerji panelleri kuruldu

Batı Şeria, yaklaşık 3 milyon olan nüfusunun ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin büyük bir kısmını İsrail’den ithal ederken, küçük bir kısmını Ürdün’den alıyor. İthal edilen enerji, ihtiyaç duyulanın 4’te 3’üne tekabül ediyor.

Gazze’de ise halk, ihtiyacı olan elektrik enerjisinin 3’te 1’ini Mısır ve İsrail’den ithal edebiliyor. Bu sebeple Gazze’de büyük bir elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Bölgeye günde ancak 4 saat elektrik enerjisi veriliyor.

Bu konuda harekete geçen Filistin halkı, evlerin çatılarına ve tarlalara güneş enerjisi panelleri kurmaya başladı.

Gazze’de 4 sene öncesine göre güneş enerji panellerinin sayısı 4 kat arttı. 

Hastane, ev, banka, okul ve mescitlerin çatıları ile balkonlarında güneş panelleri artık yaygın hale geldi.

 

 Kaynak: Reuters

Etiketler: güneş enerjisi, gazze, filistin
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