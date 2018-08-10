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Yemen'de çatışmalar sürüyor

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğitim verdiği Şebvaniye Seçkin Güçleri'nden iki asker, ülkenin güneyindeki Şebve'de silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu öldü.

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Yemende çatışmalar sürüyor

Yemen Şebve'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eğitim verdiği Şebvaniye Seçkin Güçleri'nden iki asker, silahlı kişilerle girdiği çatışmada öldü. Ebyen'de de bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda iki sivil öldü, 8 sivil yaralandı. 

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şebvaniye güçleri, Şebve iline bağlı El-Musaynea bölgesi girişindeki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan silahlı kabile mensuplarına ateş açtı.

Kabile mensuplarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada söz konusu güçlere mensup askerlerden ikisi hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Ebyen ili Levder ilçesinde silahlı kişiler bir kafede bulunanlara ateş açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu kafedeki iki kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Saldırganların sivillere neden ateş açtığı hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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