Irak'ta elle yapılan oy sayımının sonuçları açıklandı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kerkük, Erbil, Süleymaniye, Divaniyye, Musenna, Necef, Babil, Duhok, Diyala, Kerbela, Basra, Meysan ve Vasıt kentlerinde elektronik sayımla elle sayımın sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, diğer kentlerde ise ufak değişikliklerin olduğu bildirildi.

Seçimi kazanan koalisyonların oylarında değişiklik olmadığı ifade edilen açıklamada, sadece Bağdat Koalisyonu'ndan (Sünni) Fetih Koalisyonu'na (Şii) bir sandalye geçişinin olduğu kaydedildi.

Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu, elde ettiği sandalye sayısını korurken Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu'nun sandalye sayısı 47'den 48'e yükseldi.

Kerkük'te Türkmen yetkililer, itiraz ettikleri sonuçlarda lehlerine değişiklik olmadığı takdirde protesto gösterisi düzenleyeceklerini belirtiyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu, nihai sonuçları onaylaması için Irak Anayasa Mahkemesine gönderecek. Mahkeme, seçim sonuçlarını onayladıktan sonra meclis, hükümetin kurulması yolununun açılması için ilk oturumunu düzenleyecek.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe iddiaları ve düşük katılım damgasını vurmuştu. Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lehine çalındığını belirtmişti.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonu 42, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu 26, Ammar el-Hekim'e bağlı Ulusal Hikmet Koalisyonu 20 sandalye kazanmıştı. Eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu 21 milletvekili çıkarırken Sünnilerden ise Usame en-Nuceyfi'nin Karar Koalisyonu 20 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA