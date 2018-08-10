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ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Türkiye hükümeti yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çok geniş kapsamlıydı." dedi.

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ABDden Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyetiyle geniş kapsamlı görüşmeler yapıldığını, Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın eve dönmesi talebini net şekilde ilettiklerini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine Türk heyetinin ABD'deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Nauert, "Türkiye ile çok kapsamlı bir ilişkimiz var ve Türkiye hükümetiyle bu konuları her görüşmemizde konuşuyoruz. Dün, Türkiye hükümeti yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çok geniş kapsamlıydı. Açık bir şekilde Rahip Andrew Brunson'ın eve dönmesi gerektiğini söyledik." dedi.

"Bu (görüşmelerin) bir kısmını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmayacağız." diyen Nauert, "İlerleme olarak Brunson'ın eve dönmesini görüyoruz. Görüşmelerin içeriği hakkında tanımlamalar yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti Washington'a gelerek, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nda görüşmeler yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3'er temsilcinin bulunduğu Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik etmişti.

Kaynak: AA

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