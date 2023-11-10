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Dünya
AA 10.11.2023 01:07

Filistin yönetimi: İsrail, Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıdığını belirtti.

Filistin yönetimi: İsrail, Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı

İsrail güçlerinin, önceki geden bu yana 14'ü Cenin'de olmak üzere Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 18 kişiyi birden öldürmesinin ardından Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'dan verilen açıklamada, Ebu Rudeyne, "İsrail hükümeti, Gazze'de ve Kudüs dahil Batı Şeria'da halkımıza yönelik kapsamlı savaşının dozunu artırıyor." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, "İsrail, Gazze'de Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırısını Batı Şeria'ya taşıdı ve onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı. İsrail bu kapsamlı savaşında daha çok Filistinliyi öldürmeyi, tehcir etmeyi ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'ye nefsi müdafa tepkisi

ABD'nin, "İsrail'in nefsi müdafaada bulunduğu" şeklindeki tutumuna da değinen Ebu Rudeyne, "Cenin kentinin ve mülteci kampının füzelerle ve uçaklarla vurulması, kadın ve çocuk onlarca kişinin öldürülmesi nefsi müdafaaya mı giriyor yoksa vahşi saldırı, soykırım ve cinayete mi?" sorusunu sordu.

Ebu Rudeyne, düzenlenmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği zirvelerinde İsrail'in saldırılarının ve işlediği suçların boyutuna denk düşecek kararlar alınması çağrısı yaptı.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail güçlerinin, önceki geceden bu yana başta Cenin olmak üzere Filistin halkına karşı işlediği suçları şiddetle kınadı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, dünyanın Gazze'de yaşanan savaşla ve bunun yıkıcı etkileriyle meşgul olmasından istifade ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te ırkçı sömürge planlarını uygulamaya koyduğu aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, işgal yönetiminin, Gazze ve Batı Şeria'daki halkı toplu cezalandırmaya tabi tuttuğunun ve güç kullanarak sömürgeci çıkarlarına hizmet edecek yeni değişiklikleri dayattığının altı çizildi.

İsrail askerleri, 14'ü Cenin'de olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde önceki geceden bu yana 18 Filistinliyi öldürmüştü.

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