Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı

Irak’ın Erbil vilayetindeki Herir Askeri üssüne akşam saatlerinde insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda üsteki bir yakıt deposunda yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Herir askeri üssüne son 24 saat içinde üçüncü kez saldırı düzenlenmiş oldu.

Aynı saatlerde Anbar vilayetinde, Irak askerleri ile ortak kullanılan Ayn El Esed üssü bir İHA ile hedef alındı.

Musul’daki ABD üssüne yönelik saldırıda bazı araçlar hasar gördü. Suriye’deki saldırıda ise küçük çaplı yaralanmalar olduğu açıklandı