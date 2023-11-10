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Dünya
TRT Haber 10.11.2023 00:59

Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı

ABD’nin Suriye’deki İran yanlısı gruplara yönelik saldırısının ardından misilleme olarak Irak’ta üç, Suriye’de bir ABD üssüne insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Saldırıda küçük çaplı yaralanmalar olduğu açıklandı.

Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Irak’ın Erbil vilayetindeki Herir Askeri üssüne akşam saatlerinde insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda üsteki bir yakıt deposunda yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Herir askeri üssüne son 24 saat içinde üçüncü kez saldırı düzenlenmiş oldu.

Aynı saatlerde Anbar vilayetinde, Irak askerleri ile ortak kullanılan Ayn El Esed üssü bir İHA ile hedef alındı.

Musul’daki ABD üssüne yönelik saldırıda bazı araçlar hasar gördü. Suriye’deki saldırıda ise küçük çaplı yaralanmalar olduğu açıklandı

ETİKETLER
Irak Suriye ABD İnsansız Hava Aracı (İHA)
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