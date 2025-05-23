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Dünya
AA 23.05.2025 04:57

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da evleri yakması sonucu 8 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ateşe vermesi sebebiyle 8 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da evleri yakması sonucu 8 Filistinli yaralandı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit'in batısında bulunan Burkin beldesi çevresine baskın düzenledi.

Saldırgan İsrailliler, Burkin çevresine saldırarak çok sayıda evi ateşe verdi, bölgede çıkan yangında ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin görüntüler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla paylaşıldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da Burkin'de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evleri yakması sebebiyle 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çeşitli yanıklarla yaralananların tedavi edildiği aktarıldı.

WAFA'nın haberinde saldırgan İsraillilerin, İsrail ordusunun Burkin beldesine dün akşam iki kez baskın düzenlemesinin ardından saldırdığına dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 969 Filistinli hayatını kaybetti.

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