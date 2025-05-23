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Dünya
AA 23.05.2025 01:04

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 54 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında en az 54 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 54 Filistinli öldü

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, son günlerde kara saldırılarıyla yoğunlaştırdığı saldırılarında Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli öldü. İsrail güçlerinin Deyr el-Belah’ta bir "barakayı" hedef aldığı saldırıda da 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in kentin güneyindeki Sadaka bölgesinde bir çadıra düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Kamptaki sivillerin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Gizan en-Neccar, Mevasi, Karara bölgelerinde İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin Cibaliya bölgesi, Tuffah Mahallesi, Muhabarat Caddesi, Saftavi Mahallesi gibi bölgelerine düzenledikleri saldırılarda 25 Filistinli yaşamını yitirdi.

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