Berlin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

Kültür ve Turizm Müşavirliği ve Türk Hava Yolları'nın birlikte düzenlediği etkinliğe yabancı misyon şefleri, gıda, turizm ve kültür sektöründen yaklaşık 120 davetli katıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, burada yaptığı konuşmada, "2022 yılından bu yana 4. kez düzenlenen bu etkinlik, zengin ve geleneksel Türk mutfağını dünyaya tanıtmak ve mutfak kültürümüzü sizler gibi değerli konuklarla paylaşmak için bir fırsattır." dedi.

Yemek kültürünün bir halkın kültürel kimliğinin merkezi bir ifadesi olduğunu vurgulayan Turan, "Türk halkının binlerce yılda oluşan kültürel kimliğinde mutfak ve sofra kardeşliği önemli bir rol oynamaktadır. Biz Türkler için sofra, yemek zamanından çok daha fazlasını ifade eder." diye konuştu.

Turan, sağlıklı, doğal ve geleneksel lezzetleriyle Türk mutfağının dünya çapında yükselişte olan fast food kültürüne karşı bilinçli bir alternatifi temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, davette konuklara mercimek çorbası, imambayıldı, mantı, tepsi böreği, nar ve zeytinyağı soslu taze bostana salatası, yaprak ve kuru patlıcan dolması, kuru fasulye, pilav, baklava ve kazandibi gibi geleneksel lezzetler ikram edildi.