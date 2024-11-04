Parçalı Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2024 08:26

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da en az 6 aracı ateşe verdi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde en az 6 aracı ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da en az 6 aracı ateşe verdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artarak devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'a yakın El-Bire kentinin sanayi bölgesine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait en az 6 aracı ateşe verdi.

Tanıklar, yangın ihbarının ardından bölgeye ambulans ve sivil savunma ekiplerinin geldiğini, yerleşimcilerin ekiplere doğru ateş açtığını ancak herhangi bir can kaybı olmadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Fukuşima nükleer santralinden ilk radyoaktif yakıt örneği robotla alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:16
Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
09:09
Türk liderler Kırgızistan’da: Türk Dünyası güçleniyor
09:08
Anayasa çalışmalarında ikinci tur görüşmeleri ne zaman olacak?
09:13
Fukuşima nükleer santralinden ilk radyoaktif yakıt örneği robotla alındı
09:15
Hamas: Aksa Tufanı, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti oldu
08:15
3 belediyeye yeni görevlendirme
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 211'e çıktı
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 211'e çıktı
FOTO FOKUS
Evinde uyuşturucu yetiştiren kişi koku sayesinde yakayı ele verdi
Evinde uyuşturucu yetiştiren kişi koku sayesinde yakayı ele verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ