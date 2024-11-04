Parçalı Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2024 07:50

Hamas: Aksa Tufanı, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti oldu

Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Aksa Tufanı'nın, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti olduğunu belirtti.

Hamas: Aksa Tufanı, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaddumi, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Hamas'ın başkent Tahran'daki ofisinde bir araya geldi.

Kaddumi, burada yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı, siyonist düşmana stratejik bir güvenlik darbesi vurdu. Bu darbe, İsrail tarihindeki en büyük güvenlik zafiyeti olarak siyonistlerin hafızasında yer edecek" diye konuştu.

İranlı Bakan ise "şehit liderlerin kanının, bölge halklarına yönelik adaletsizliğin ortadan kaldırılmasının ve kurtuluş savaşının yakıtı" olacağını dile getirdi.

Hatib, Gazze ve Lübnan halkının kararlılığını övdü ve bunun zaferin işareti olduğunu aktardı.

ETİKETLER
Hamas İsrail
Sıradaki Haber
50 yıl sonra Ay'a dönüş: NASA 9 bölge belirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:16
Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
09:09
Türk liderler Kırgızistan’da: Türk Dünyası güçleniyor
09:06
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da en az 6 aracı ateşe verdi
09:08
Anayasa çalışmalarında ikinci tur görüşmeleri ne zaman olacak?
09:13
Fukuşima nükleer santralinden ilk radyoaktif yakıt örneği robotla alındı
08:15
3 belediyeye yeni görevlendirme
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 211'e çıktı
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 211'e çıktı
FOTO FOKUS
Evinde uyuşturucu yetiştiren kişi koku sayesinde yakayı ele verdi
Evinde uyuşturucu yetiştiren kişi koku sayesinde yakayı ele verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ