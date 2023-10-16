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Dünya
AA 16.10.2023 14:52

Filistin Kızılayı: İsrail saldırılarında 4 ambulans görevlisi öldü, 5'i yaralandı

Filistin Kızılayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 4 kişinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtti.

Filistin Kızılayı: İsrail saldırılarında 4 ambulans görevlisi öldü, 5'i yaralandı

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında sağlık personeli ile ekipmanlara yönelik 17 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı aktarıldı.

Kızılaya ait 8 ambulansın saldırılarda hasar aldığı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kızılay merkez binası ile acil operasyon odasının ağır hasar gördüğü ifade edildi.

Filistin Haber Ajansı WAFA'nın 14 Ekim'deki haberine göre Kızılay, "kurumun tesislerinin, ekiplerinin ve misyonlarının uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca tam koruma ve güvenliğinin sağlanması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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