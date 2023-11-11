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Dünya
AA 11.11.2023 22:25

Filistin Kızılayı: İsrail ambulansları hedef alıyor ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı: İsrail ambulansları hedef alıyor ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de kuruma ait 18 ambulansın bulunduğu, bu ambulanslardan 9'unun hizmet veremediği ve şu an sadece 7'sinin kullanımda olduğu belirtildi.

Söz konusu 7 ambulansın da yakıtlarının tükenmesi nedeniyle gelecek saatlerde hizmet veremez hale gelme riski altında olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz çok sayıda ölü ve yaralıya tanık oluyor, ancak İsrail ordusunun saldırılarından etkilenen (saldırı olan yerlere) bölgelere yaklaşan ambulansları hedef alması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyorlar." ifadelerine yer verildi.

İsrail Gazze'deki hastaneleri hedef alıyor
İsrail Gazze'deki hastaneleri hedef alıyor

Kudüs Hastanesi'nin korunması çağrısı

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin İsrail güçlerince kuşatıldığı belirtildi.

Gazze'de Kudüs hastanesini bu kez İsrail tankları hedef aldı
Gazze'de Kudüs hastanesini bu kez İsrail tankları hedef aldı

Hastanede, 500 hasta ve yerlerinden edilmiş 14 bin kişinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin Kudüs Hastanesi'ne yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma hastanenin korunması için çağrı yapıldı.

İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi doktoru: Bizi kurtarın yoksa öleceğiz
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