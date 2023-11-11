Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2023 17:26

Gazze'de Kudüs hastanesini bu kez İsrail tankları hedef aldı

İsrail tanklarının, Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta olduğu ve hastaneye doğrudan ateş açıldığı duyuruldu.

Gazze'de Kudüs hastanesini bu kez İsrail tankları hedef aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayının X hesabından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının, Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta olduğu ve hastaneye doğrudan ateş açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastaneye ateş açılmasının yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe yol açtığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Fransa'da muhalefet, Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
İran Cumhurbaşkanı ile Suudi Veliaht Prensi ilk kez görüştü
18:24
e-YDS sonuçları açıklandı
18:22
THY tarihindeki en büyük uçak alımına hazırlanıyor
18:20
Otomobil binanın bahçesine düştü
18:11
Gazze'den İslam dünyası liderlerine çağrı: Saldırıların durdurulması için baskı yapın
18:14
İstanbul'da yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ