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Dünya
AA 11.11.2023 16:43

Borrell: İsrail hükümetini, Yahudi karşıtı olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yahudi karşıtı gibi algılanmadan İsrail hükümetinin eleştirilmesinin mümkün olması gerektiğini savundu.

Borrell: İsrail hükümetini, Yahudi karşıtı olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı
[Fotograf: Reuters]

Borrell, İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisinin kongresindeki konuşmasında, "İsrail hükümetini, Yahudi karşıtı olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili "İsrail'in kendisini savunma şeklinin önemli olduğu" konusunda ısrarcı olan Borrell, "insanı göz ardı eden bir stratejinin işe yaramayacağını ve barışı imkansız hale getireceğini" belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, kendisine göre çözümün "3 evet ve 3 hayır" üzerine kurulu olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hamas'ın Gazze'ye dönüşüne hayır. Gazze'nin İsrail tarafından yeniden işgaline hayır. Gazze çözümünü bir bütün olarak Filistin sorununun geri kalanından ayırmaya hayır. Gazze'de geçici bir Filistin otoritesinin kurulmasına evet. Arap devletlerinin müdahalesine evet. AB'nin bölgeye daha fazla dahil olmasına evet."

"AB, Ukrayna'ya desteğini azaltması halinde ABD'yi rahatlatmaya istekli olmalı"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Borrell, ABD'nin Ukrayna üzerindeki etkisinin azalması halinde AB'nin bunun yerini doldurmaya, ABD'yi rahatlatmaya hazır ve istekli olması gerektiğini kaydetti.

Borrell, "Bunu yapmak için gerekli araçlara sahip olan biz Avrupalılar, siyasi ve maddi olarak Ukrayna'ya yardım etmeye ve hatta olası bir desteğinin azalması durumunda ABD'den görevi devralmaya istekli olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, Avrupa'daki sosyalist partilerin liderleri katıldı.

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