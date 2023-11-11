İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi doktoru: Bizi kurtarın yoksa öleceğiz

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun süre kendisine ulaşılamayan Malhis, telefon hatlarının çekmeye başladığı kısa bir aralıkta, sık sık kesilen görüşmede son durumu anlattı.

Hastanede elektriğin olmadığını, yoğun bakım ünitesindeki kuvözlerde bulunan bebeklerin durumunun çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını aktaran Malhis, "Yoğun bakımda 60 bebek var, 39'u entübe, bir bebek öğleden sonra öldü. Bunlar art arda ölecek." dedi.

Malhis, İsrail ordusunun hastane çevresini kuşattığını belirterek, "Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar. Birimler arası gidip gelen olursa burada da hareket edeni vuruyorlar. Bahçede, acilin önünde çok şehit var, durum çok kötü ve tehlikeli, anlatılacak gibi değil." ifadelerini kullandı.

Daha önce hastanede (ve yerleşkesine sığınmış) 60 bin kişinin bulunduğunu aktaran Malhis, son 2 gündür İsrail'in hastaneye yönelik yoğun şekilde saldırı gerçekleştirdiğini, hastalar, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları olmak üzere yaklaşık 17 bin kişinin hala hastanede olduğunu söyledi.

Malhis, hastaneden bazı kişilerin kaçabildiğini, birçoklarının ise yollarda öldüğünü vurgulayarak, "Susuz, elektriksiz, yemeksiz hapishane gibi. Bahçede 100'den fazla şehit vardı. Şehitleri hastane bahçesine gömmeye çalışanları da vurdular. Hastane bahçesi şehit dolu. Bazıları hastaneden kaçmaya çalıştılar, onları da vurdular." diye konuştu.

"Bizi kurtarın durum çok kötü"

İsrail tanklarının, hemen hastanenin bahçesinde olduğunun altını çizen Malhis, dünyaya çağrıda bulundu:

"Bir metre bile mesafe yok, kapıdalar. Hastane çevresinde İsrail ordusu var, çıkanı hemen vuruyorlar. Savaş uçaklarıyla vuruyorlar. Şifa Hastanesi'ni kuşatmaya aldılar. İnternet bağlantısı yok. Ne olursun bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz. Her tarafta ölü var. Bizi kurtarın durum çok kötü."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.