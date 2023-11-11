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Dünya
AA 11.11.2023 19:13

İslam Zirvesi Ortak Bildirgesi: İsrail'e silah ihracatını derhal durdurun

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirgesi'nde, "Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" açıklaması yer aldı.

İslam Zirvesi Ortak Bildirgesi: İsrail'e silah ihracatını derhal durdurun
[Fotograf: AP]

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi.

Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı:

Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder.

Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail’in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz.

Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz.

Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz.

 

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