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Dünya
AA 11.11.2023 18:41

İsrail Gazze'deki hastaneleri hedef alıyor

İsrail Gazze'deki hastaneleri hedef alıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride" açıklamasını yaptı.

İsrail Gazze'deki hastaneleri hedef alıyor
[Fotograf: AA]

İsrail Endonezya Hastanesi'nin çevresine şiddetli saldırılar düzenliyor.

Öte yandan, İsrail tanklarının, Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta olduğu ve hastaneye doğrudan ateş açıldığı duyuruldu.

Gazze'de Kudüs hastanesini bu kez İsrail tankları hedef aldı
Gazze'de Kudüs hastanesini bu kez İsrail tankları hedef aldı

Filistin Kızılayı, hastaneye ateş açılmasının yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe yol açtığı ifade edildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İletişim kesintisi nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıpları sayılamadı
İletişim kesintisi nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıpları sayılamadı

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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