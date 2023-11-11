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Dünya
AA 11.11.2023 18:30

İran Cumhurbaşkanı ile Suudi Veliaht Prensi ilk kez görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı ile Suudi Veliaht Prensi ilk kez görüştü
[Fotograf: Reuters]

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye devlet başkanlarının Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Reisi, zirvenin oturum aralarında Bin Selman ile görüştü.

Reisi ile Bin Selman arasındaki görüşme, İran ve Suudi Arabistan devlet başkanları arasında 11 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu.

İkili ilişkilerin ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede iki lider, bu konuların daha sonra ayrıntılı olarak görüşülmesi konusunda mutabakata vardı.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Reisi ile Selman, ilişkilerin kurulmasının ardından ilk kez 12 Ekim'de telefonda görüşmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Gazze'deki durumu görüşmek için Suudi Arabistan'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitmişti. Reisi, zirvede yaptığı konuşmada, İslam ülkelerine İsrail'e karşı eyleme geçme çağrısında bulunmuştu.

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