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Dünya
AA 11.11.2023 21:35

Almanya'daki Filistin gösterilerinde kullanılan 'Nehirden denize' sloganı yasaklandı

Almanya'da Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganı Bavyera eyaletinde yasaklandı.

Almanya'daki Filistin gösterilerinde kullanılan 'Nehirden denize' sloganı yasaklandı

Münih Başsavcılığınca Alman Haber Ajansına (DPA) yapılan açıklamada, güncellenen hukuki değerlendirmenin, Samidun derneğinin yasaklanması yönündeki karara dayandırıldığı ifade edildi.

Bavyera'daki savcılık ve polis, kullanılan dilden bağımsız olarak, sloganın tek başına kullanılması halinde dahi "terör örgütlerinin işaretlerinin kullanımına" ilişkin soruşturma başlatabilecek.

Alman Ceza Kanunu'na göre bu tür sloganların kullanılması halinde 3 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebiliyor.

Bavyera'da alınan kararın diğer federal eyaletler üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmadığı, her eyaletin kararının kendi inisiyatifinde olduğu öğrenildi.

Özellikle Berlin İdare Mahkemesi söz konusu sloganın tek başına suç teşkil etmediğine karar vermişti.

"Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

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