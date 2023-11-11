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Dünya
AA 11.11.2023 21:08

İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

İsrail güçleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Arraba beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında olay çıktı.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Arraba beldesine düzenlediği baskında bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 183'e yükseldi.

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