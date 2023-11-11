Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.11.2023 20:30

İspanya'da stadyumlarda Filistin'e destek gösterileri sürüyor

İspanya'da stadyumlarda İsrail ya da Filistin bayrağı açmak yasaklansa da birçok kulübün taraftarları bu yasağı Filistin lehine deliyor.

İspanya'da stadyumlarda Filistin'e destek gösterileri sürüyor
[Fotoğraf: AA arşiv]

Son olarak İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında dün oynanan Athletic Bilbao-Celta Vigo karşılaşmasında hem Filistin bayrakları açıldı hem de skor panosundan barış çağrıları yapıldı.

Athletic Bilbao Kulübü'nün girişimiyle maç başında skor panosuna "İnsan hakları, uluslararası hukuk, barış" ve Birleşmiş Milletler'in 27 Ekim'de Genel Kurul'da aldığı Gazze'de "Düşmanlıklara son verecek acil, kalıcı, sürdürülebilir ateşkes" mesajı yayımlandı.

Athletic Bilbao ve Celta Vigo kulüplerinin Gazze Şeridi'nde barış istedikleri belirtilirken, tribünden alkış alan bu girişime bazı taraftarlar Filistin bayrağı açarak destek verdi.

Diğer yandan Real Sociedad taraftarı da 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Benfica takımına karşı oynanan maç öncesinde tribünlerden Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Kale arkası tribünlerde bulunan Real Sociedad'ın aşırı sol görüşlü animasyon grubundan 20 kadar kişi, beyaz önlükler giyerek ve yüzlerine maske takarak tribüne girerken, ilk olarak kanı sembolize eden kırmızı boyaları üzerine döküp sonrasında Filistin bayrakları açtı.

Real Sociedad taraftarı, ekim ayı ortasında Filistin bayrağı açtığı için bir taraftarının polis tarafından stadyum dışına çıkartılmasından sonra tepkilerini artırmış ve 21 Ekim'de oynanan Mallorca maçında kalabalık bir grup Filistin bayrağı açmıştı.

İspanyol stadyumlarında Filistin'e destek veren bireysel girişimler diğer bazı maçlarda da devam ediyor.

ETİKETLER
İspanya La Liga Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Beşiktaş Rıza Çalımbay yönetiminde ilk çalışmasını yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
Amasya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
21:14
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle okul çatısı uçtu
21:09
İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü
20:53
BM Acil Yardım Koordinatörü: Gazze'de sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
20:46
Bingöl merkezli terör operasyonu: 5 tutuklama
20:06
İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi doktoru: Bizi kurtarın yoksa öleceğiz
Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda
Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda
FOTO FOKUS
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle okul çatısı uçtu
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle okul çatısı uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ