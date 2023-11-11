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Dünya
AA 11.11.2023 20:42

BM Acil Yardım Koordinatörü: Gazze'de sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Gazze'de Kaçmaya çalışan hasta ve sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz" ifadelerini kullandı.

BM Acil Yardım Koordinatörü: Gazze'de sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya plaformu X'ten Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, hastanelerin güvenli bir yer olması gerektiğini belirten Griffiths, "Sağlık tesislerinin savaş eylemleriyle elektriksiz, yiyeceksiz ve susuz bırakılması ve kaçmaya çalışan hasta ve sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu vicdansızlıktır, kınanması gerekir ve son bulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Griffiths, "(Hastanelere) İhtiyacı olanlar, oranın bir savaş alanı değil sığınma yeri olduğundan emin olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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