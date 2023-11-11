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Spor
AA 11.11.2023 20:35

Kosova-İsrail maçı için sıkı güvenlik önlemleri alındı

Kosova polisi, Kosova ile İsrail milli takımları arasında 12 Kasım Pazar günü Kosova’nın Başkenti Priştine’de oynanacak maçın sorunsuz geçmesi için sıkı güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Kosova-İsrail maçı için sıkı güvenlik önlemleri alındı

Kosova polisinden yapılan açıklamada, “Ülke ve spor açısından ulusal öneme sahip olan bu spor müsabakasının mümkün olan en iyi şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması planlanmaktadır.” denildi.

Polis tarafından alınacak bir dizi güvenlik önlemlerini sıraladı.

“Maç öncesi, sırası ve sonrasında güvenlik tedbirlerinin arttırılması, düzenin, huzurun ve kamu güvenliğinin sağlanması, olası yasa dışı eylemlere karşı gerekli polis tedbirlerinin alınması ve istikrarsızlığa neden olan tüm olumsuzluklarla mücadele edilmesi, kamu barışını her ölçüde tehlikeye atabilecek olumsuzlukları ve olası suç eylemlerini önlemek, bunlarla mücadele etmek, spor müsabakası öncesinde, sırasında ve sonrasında hem stadyumun çevresinde hem de gerektiğinde şehir, meydanlar vb. yerlerde ön güvenlik önlemlerinin eklenmesi ve potansiyel kalabalıkların kontrol altına alınması.”

Müsabakayı izlemeye gelecek sporseverlerin uyması gereken bir dizi kuralın da paylaşıldığı açıklamada, stadyum çevresindeki yollarda sadece yaya trafiğine izin verileceği bildirildi.

Stadyum içi ve çevresinde, her türlü ırkçı, yabancı düşmanı, siyasi, dini tanıtım malzemesi, cam ve plastik şişeler, alkollü içecekler, yiyecek, şemsiyeler, silah veya silah olarak kullanılabilecek diğer herhangi bir alet, kamera, piroteknik maddelerin taşınmasına izin verilmeyecek.

Kosova ile İsrail, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu yedinci hafta maçında yarın karşılaşacak.

Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç, İsrail yetkililerinin, güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurtdışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle 12 Kasım’a ertelenmişti.

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