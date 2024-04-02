Filistin: Hükümet kesilen vergi fonlarının alınması için İsrail'e baskı yapmaya başladı

Yeni hükümetin ilk toplantısında konuşan Mustafa, "Finansal istikrar, hükümetimizin öncelikleri arasında yer alıyor ve halkımızın yaşadığı mali sıkıntıyı anlıyoruz. Hükümet, arabulucularla birlikte, kesilen vergi fonlarının alınması için İsrail'e baskı yapmaya başladı ve bunların geri alınması önceliğimizdir." dedi.

Hükümetin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını desteklemek için yerel ve uluslararası kurumlardan oluşan en büyük koalisyonu kurmaya çalıştığına dikkat çeken Mustafa, Gazze sakinlerinin acılarını dindirmek ve yeniden imar da dahil ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çaba sarf ettiklerini söyledi.

Mustafa, "Şifa Hastanesi'ndeki saldırılar da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı ve işlediği suçları ve Batı Şeria'da gerginliği tırmandıran eylemlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinli Başbakan, soykırıma son verilmesi ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.