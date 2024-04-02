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Dünya
AA 02.04.2024 15:50

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırısında 7 İranlının yanı sıra 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Şam’daki diplomatik misyonuna İsrail tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda ikisi general rütbesinde 7 İranlı "askeri danışman" ve 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 13 olduğu belirtildi.

İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması

İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.

İran yönetimi misillemede bulunacağını açıklarken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

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