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Dünya
AA 02.04.2024 15:22

Rusya: Ukrayna'ya martta 2 büyük saldırı ve 190 grup saldırısı yaptık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen ay Ukrayna'ya yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 2 büyük saldırı ve 190 grup saldırısı yaptıklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'ya martta 2 büyük saldırı ve 190 grup saldırısı yaptık

Şoygu, Bakanlığın üst düzey yetkilileriyle düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Karşı saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Ukrayna ordusunun belirli hatlarda ve mevzilerde tutunmaya çalıştığını ancak hiçbir yönde amacına ulaşamadığını kaydeden Şoygu, Ukrayna birliklerini batıya doğru itmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Geçen ay Donetsk'te Nevelskoye, Orlovka, Tonenkoye ve Krasnoye ile Zaporijya bölgesindeki Mirnoye yerleşim yerini kontrol altına aldıklarını aktaran Şoygu, "Yıl başından bu yana toplamda Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinin 403 kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına girdi." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azaltmaya devam ettiklerini savunan Şoygu, ocak ayından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 80 binden fazla askerini kaybettiğini öne sürdü.

Şoygu, bu sürede 1200'ün üzerinde tank ve diğer zırhlı savaş araçları da dahil olmak üzere 14 bin çeşitli silahın imha edildiğini dile getirdi.

Temas hattında sonuç olmamasına rağmen Kiev'in halen Rus ordusuna karşı direnme kabiliyeti konusunda Batılı sponsorlarını ikna etmeye çalıştığını söyleyen Şoygu, şunları kaydetti:

"Bunu yapmak için terör eylemlerine ve sivilleri bombalamaya başvurarak çatışmaları ülkemiz topraklarına kaydırmaya çalışıyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz, Ukraynalı militanların işlediği bu tür suçlara asimetrik tepki veriyor. Martta yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla Ukrayna'ya 190 grup saldırısı ve 2 büyük saldırı gerçekleştirdik. Askeri ve enerji altyapı tesisleri zarar gördü."

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