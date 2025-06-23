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Dünya
AA 23.06.2025 22:26

Filistin, Avrupa'dan İsrail'e baskı yapmasını istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa ülkelerinden İsrail'e baskı yapmalarını talep ederek Gazze Şeridi'nde saldırıların durmasını ve vergilerden toplanan fonlarının verilmesini istedi.

Filistin, Avrupa'dan İsrail'e baskı yapmasını istedi
[Fotograf: AA]

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa devletlerinin diplomatik temsilcileriyle görüşen Başbakan Mustafa bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Mustafa'nın "Gazze'de Filistinlilere karşı devam eden soykırım, işgalcilerin ve yerleşimcilerin Kudüs dahil Batı Şeria'da devam eden saldırıları ve İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerini alıkoymaya devam etmesine" ilişkin konuştuğu aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan konferansa ilişkin mektup gönderdiğini aktaran Mustafa, "Filistin topraklarına uygulanan İsrail ablukasının kaldırılmasını, yeniden yapılanma sürecinin başlatılarak Filistin yönetiminin Batı Şeria ve Gazze'de sorumlu olması gerektiğini" ifade etti.

İsrail'in alıkoyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinin ödenmesini de isteyen Mustafa, İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlallerinin görülebilmesi için diplomatik misyon temsilcilerine "bölge ziyaretlerini yoğunlaştırma" çağrısında bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran tarihlerinde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yüksek düzeyli katılımla düzenlenmesi planlanan Uluslararası Filistin Konferansı, ⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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