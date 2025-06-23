Açık 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.06.2025 22:21

Irak: Katar’daki ABD üssüne saldırı tehlikeli bir dönüm noktası

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yaşanan tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini belirterek çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Irak: Katar’daki ABD üssüne saldırı tehlikeli bir dönüm noktası

Irak Dışişleri Bakanlığından İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiği aktarılan açıklamada, “Söz konusu gerilim, Katar Devleti'nin saldırıya uğramasıyla birlikte kardeş ülkeleri de etkilemeye başlamış durumda.” ifadeleri kullanıldı.

İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi

Açıklamada, bu gelişmenin, Irak’ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğu, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden, ciddi riskler barındıran bir senaryonun gerçekleşmesi olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

“Bu tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasının, çatışmanın alanını genişletip bölgesel gerilimi daha da artıracağı konusunda tekrar uyarıda bulunuyoruz.

Krizlerin çözümünün tek yolunun diyalog ve diplomatik kanallar olduğunu, askeri seçeneklerin ise sadece daha fazla gerilim ve acı getireceğini belirtiyoruz, bu konudaki değişmez tutumumuzu yineliyoruz.“

ETİKETLER
Irak İran Katar ABD
Sıradaki Haber
ABD'li yetkili: İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısında can kaybı bilgisi yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı iddialarına yalanlama
22:30
Kahramanmaraş'ta çok sayıda insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
22:40
Filistin, Avrupa'dan İsrail'e baskı yapmasını istedi
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
21:57
ABD'li yetkili: İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısında can kaybı bilgisi yok
21:31
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
FOTO FOKUS
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ