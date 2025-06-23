İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi

İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail basını da İran’ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

İran, Katar'daki ABD üssünü hedef aldı.



Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın saldırısına karşı koyulduğunu, can kaybı olmadığını duyurdu.https://t.co/VKn1t8reGL pic.twitter.com/OFCtB1McMj — TRT HABER (@trthaber) June 23, 2025

Katar: Egemenliğe açık bir ihlal

Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı da "İran'ın (ABD üssüne) saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, söz konusu ABD üssünün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığı duyuruldu.

İran: Saldırımız Katar için bir tehlike oluşturmuyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliğinin açıklamasında, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray yetkilisi: Durumu yakından izliyoruz

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, "Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerin farkında ve durumu yakından izliyor." ifadesini kullandı.