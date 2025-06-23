Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.06.2025 19:14

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birliğin İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı incelemesinin sonucuna ilişkin "İnceleme çok açık: (Gazze'deki) Durumu iyileştirmeliyiz ve İsrail ikinci maddeyi (insan hakları şartı) ihlal ediyor." diye konuştu.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini söyledi
[Fotograf: Reuters]

Kallas, İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın da görüşüldüğü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ortaklık Anlaşması'nı incelemesinin sonucuna ilişkin Kallas, "İnceleme çok açık: (Gazze'deki) Durumu iyileştirmeliyiz ve İsrail ikinci maddeyi (insan hakları şartı) ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Kallas, "Bunun amacı İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki insanların yaşamları için somut iyileştirmeleri tetiklemek." dedi.

İncelemenin bulgularını İsrail'e sunacaklarını ve Gazze'deki durumu nasıl iyileştirebilecekleri yönünde çalışacaklarını belirten Kallas, bunun AB üyesi ülkelerin odak noktası olduğunu söyledi.

Gazze'de AB'nin önceliklerinin "tam ateşkese dönüş, insani yardım erişimi ve esirlerin serbest bırakılması" olduğunu vurgulayan Kallas, "İsrail'den (Dışişleri Bakanı Gideon) Saar ile düzenli temas halindeyim ve görüşmelerimizde gıda ve ilaç ablukasının İsrail'i korumadığını açıkça ifade ediyorum. Aksine daha fazla acıya neden oluyor." diye konuştu.

Kallas, Gazze'deki durumun düzelmemesi halinde İsrail'e karşı "daha ileri tedbirleri" görüşebileceklerini ve temmuzda yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu konunun yer alabileceğini belirtti.

AB, Avrupa kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine 20 Mayıs'ta İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı "insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma" şartı kapsamında incelemeye almıştı.

Kritik bulgulara yanıt olarak AB'nin hangi eylem yolunu izleyeceğine karar vermek üye ülkelere kalacak.

Oy birliği gerektirdiği için anlaşmanın tamamen askıya alınması beklenmese de serbest ticaret, araştırma, teknoloji, kültür ve siyasi diyalog gibi ayrı başlıkları içeren anlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren hükümlerinin askıya alınması muhtemel.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hizbullah: İran'a yönelik saldırının bedeli çok ağır olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:28
UNRWA Ankara'da ofis açacak
19:14
Hizbullah: İran'a yönelik saldırının bedeli çok ağır olacak
19:13
İran: İsrail, Tahran'da bugüne kadar 206 noktaya saldırı düzenledi
19:11
Ürdün'ün başkenti Amman'a İran'a ait patlayıcı başlıklı İHA düştü
19:08
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'nın pozisyonları çok iyi ve kararlıydı
19:30
Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
FOTO FOKUS
Altun: Birçok alanda ciddi kırılmalar yaşandı ve güç dengeleri değişti
Altun: Birçok alanda ciddi kırılmalar yaşandı ve güç dengeleri değişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ