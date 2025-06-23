AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini söyledi

Kallas, İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın da görüşüldüğü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ortaklık Anlaşması'nı incelemesinin sonucuna ilişkin Kallas, "İnceleme çok açık: (Gazze'deki) Durumu iyileştirmeliyiz ve İsrail ikinci maddeyi (insan hakları şartı) ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Kallas, "Bunun amacı İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki insanların yaşamları için somut iyileştirmeleri tetiklemek." dedi.

İncelemenin bulgularını İsrail'e sunacaklarını ve Gazze'deki durumu nasıl iyileştirebilecekleri yönünde çalışacaklarını belirten Kallas, bunun AB üyesi ülkelerin odak noktası olduğunu söyledi.

Gazze'de AB'nin önceliklerinin "tam ateşkese dönüş, insani yardım erişimi ve esirlerin serbest bırakılması" olduğunu vurgulayan Kallas, "İsrail'den (Dışişleri Bakanı Gideon) Saar ile düzenli temas halindeyim ve görüşmelerimizde gıda ve ilaç ablukasının İsrail'i korumadığını açıkça ifade ediyorum. Aksine daha fazla acıya neden oluyor." diye konuştu.

Kallas, Gazze'deki durumun düzelmemesi halinde İsrail'e karşı "daha ileri tedbirleri" görüşebileceklerini ve temmuzda yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu konunun yer alabileceğini belirtti.

AB, Avrupa kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine 20 Mayıs'ta İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı "insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma" şartı kapsamında incelemeye almıştı.

Kritik bulgulara yanıt olarak AB'nin hangi eylem yolunu izleyeceğine karar vermek üye ülkelere kalacak.

Oy birliği gerektirdiği için anlaşmanın tamamen askıya alınması beklenmese de serbest ticaret, araştırma, teknoloji, kültür ve siyasi diyalog gibi ayrı başlıkları içeren anlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren hükümlerinin askıya alınması muhtemel.