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Dünya
AA 25.07.2024 10:21

Filipinler'de yaklaşık 1,5 milyon litre petrol taşıyan tanker alabora oldu

Filipinler'in Bataan bölgesi açıklarında yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan tanker alabora oldu.

Filipinler'de yaklaşık 1,5 milyon litre petrol taşıyan tanker alabora oldu
[Fotograf: Reuters]

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bautista, yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan "MT Terra Nova" tankerin, Bataan bölgesi açıklarında alabora olduğunu ve 17 kişilik mürettebattan 16'sının kurtarıldığını söyledi.

Kayıp bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bautista, geminin alabora olması nedeniyle petrol sızıntısının yaşandığını ifade etti.

Bautista, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgaların yetkililerin müdahalesini zorlaştırdığını kaydetti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da yaptığı açıklamada, ilgili kurumlara, petrol sızıntısının neden olduğu çevresel etkileri değerlendirmeleri için talimat verdiğini söyledi.

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