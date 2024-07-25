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Dünya
TRT Haber 25.07.2024 09:47

Rusya'daki terör saldırısının faili Bodrum'da nasıl yakalandı?

Moskova'daki terör saldırısının faili Serebriakov, Bodrum'da yakalandı. Rusya'da başlayıp Bodrum'da son bulan terörist takibinin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

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Rusya'daki terör saldırısının faili Bodrum'da nasıl yakalandı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenleyen Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını duyurdu.

Operasyonun perde arkasına TRT Haber ulaştı.

Terör saldırısı sonrası turist kılığında uçakla Türkiye'ye giriş yapan terörist, Bodrum Milas Havalimanı'ndan Uber benzeri bir sistemle araç kiralayarak bodruma geçti.

Rusya'daki terör saldırısının faili Bodrum'da nasıl yakalandı?

50 kilometre izleme yapıldı

Rusya İnterpol’ünün sağladığı eşgal ve fotoğraflar Türk yetkililere ulaştıktan sonra, Bodrum Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Havalimanı kameraları aracılığıyla teröristin konumu tespit edildi ve hareketleri adım adım izlendi.

Teröristin kiraladığı aracı tespit eden polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden 50 kilometre boyunca izleme yaptı. En son bulunduğu nokta tespit edilen terörist, yapılan operasyonla yakalandı.

Rusya'daki terör saldırısının faili Bodrum'da nasıl yakalandı?

Yunanistan'a kaçacakmış

Teröristin insan tacirleriyle plan yaparak Yunanistan'a geçmek için Bodrum'a geldiği belirlendi.

İnsan kaçakçılarıyla bağı henüz kesinleşmeyen teröristin, tekne ya da farklı bir deniz aracı satın alarak kaçma planı yaptığı düşünülüyor.

Teröristin sosyal medya hesaplarında yer alan dijital materyalleri inceleyen ekipler, bu süreçte Rusya'ya da soruşturma kapsamında yardım ediyor.

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