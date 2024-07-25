Doğrudan görüntülenen İlk öte gezegen: Süper Jüpiter

Yeni keşfedilen gezegen, JWST tarafından bugüne kadar incelenen herhangi bir gaz devinden çok daha soğuk ve yıldızının yörüngesinde Neptün’ün Güneş’e olan uzaklığına benzer bir mesafede dönen bir süper-Jüpiter.

Bu durum, keşfi dış gezegenler arasında nadir bulunan bir hazine haline getiriyor ve bu durum dış gezegen biliminde yeni bir aşamanın başlangıcı olabilir.

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki gökbilimciler yaklaşık 5 bin 700 ötegezegen, yani Güneş Sistemi dışındaki gezegenin varlığını keşfetti ve doğruladı.

Ancak bunların tespiti genellikle dolaylı olarak gerçekleşiyor. Bu, aslında dış gezegeni görmediğimiz anlamına geliyor.

Gezegeni görmüyoruz ancak onun ev sahibi yıldızı üzerindeki etkisini görüyoruz.

Bizimle yıldızın arasından geçen bir dış gezegen, yıldızın ışığını biraz azaltırken, dış gezegenin kütleçekimsel çekimi yıldızı çeker ve onun çok az bir miktar sallanıyormuş gibi görünmesine neden olur.

Dış gezegenlerin kendisini sıklıkla göremememizin nedeni, çok küçük ve çok uzakta olmaları ve yansıtabilecekleri veya yayabilecekleri ışığın çok sönük olmasıdır.

Dolaylı tespit yöntemleri ayrıca, daha büyük ötegezegenleri ve ana yıldızına çok yakın olan ötegezegenleri de destekler, çünkü ötegezegenin yıldızının önünden geçme olasılığı daha yüksek ve daha sık geçer, bu da onu gözlemleme şansının çok daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Ancak daha büyük bir yörünge mesafesinde bulunan ötegezegenlerin doğrudan tespit edilebilir olma olasılığı daha yüksektir.