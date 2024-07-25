Türkmen vali için gözler Kerkük mutabakatında

18 Aralık 2023'te Kerkük'te 18 yıl aranın ardından sandık başına gidildi. 9 Türkmen partisi tek liste olarak seçime girdi. 16 sandalyeye sahip Kerkük İl Meclisi'nde, seçim sonucunda üye sayısında denge oluştu. İlk toplantısını seçimden 7 ay sonra yapan Kerkük İl Meclisi, yerel yönetimini oluşturamıyordu.

Kerkük İl Meclisi'nde yaşanan gelişmelere TRT Haber ulaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kerkük’te uzun süredir dönüşümlü valilik modeli üzerinde çalışıyordu. Buna göre, mutabakata varılması halinde Türkmenler, Kürtler ve Araplar valilik görevini dönüşümlü olarak üstlenebilecek. Böylece 100 yıl sonra Kerkük'te bir Türkmen vali olması ihtimali bulunuyor.

"Kerkük, Irak'ın yapı taşıdır"

Diplomatik kaynaklar ayrıca, mutabakata varılması halinde kurulacak idarenin, PKK terör örgütünün varlığına izin vermemesi gerektiğini vurguladı. Kerkük'te tüm yerel unsurları temsil eden bir yönetimin oluşması temennisinde bulunuldu.

Diplomatik kaynakların ifadeleri şu şekilde:

"Yerel unsurların çeşitliliği bakımından 'barış içinde bir arada yaşama' ilkesinin sembolü olması gerektiğine inandığımız Kerkük, Irak'ın bütünlüğü, istikrarı ve güvenliği bakımından ülkenin yapı taşı niteliğindeki bir vilayetidir. Kerkük'te 18 yıl aradan sonra yapılan vilayet seçimleri sonucunda kurulacak idareye tabiatıyla Kerküklüler karar verecek olup temennimiz başta PKK olmak üzere terör örgütleri ve iltisaklı yapıların vilayette melce bulmasına hiçbir surette meydan verilmemesi. Türkmenler dahil Kerkük'teki tüm yerel unsurların temsilini temin eden bir yönetim teşkil edilmesidir."