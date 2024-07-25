Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 25.07.2024 10:00

Türkmen vali için gözler Kerkük mutabakatında

Irak'ın Kerkük kentinde 18 Aralık 2023'te yapılan yerel seçimlerin ardından 7 ay geçmesine rağmen kent yönetiminde belirsizlik sürüyordu. Kerkük’te 18 yıl aradan sonra yapılan seçimler sonucu, İl Meclisi'nde üye sayısında denge oluşmuştu. Diplomatik kaynaklar, Kerkük'teki son gelişmelere ilişkin TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
okuma süresi
Okuma süresi

18 Aralık 2023'te Kerkük'te 18 yıl aranın ardından sandık başına gidildi. 9 Türkmen partisi tek liste olarak seçime girdi. 16 sandalyeye sahip Kerkük İl Meclisi'nde, seçim sonucunda üye sayısında denge oluştu. İlk toplantısını seçimden 7 ay sonra yapan Kerkük İl Meclisi, yerel yönetimini oluşturamıyordu.

Kerkük İl Meclisi'nde yaşanan gelişmelere TRT Haber ulaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kerkük’te uzun süredir dönüşümlü valilik modeli üzerinde çalışıyordu. Buna göre, mutabakata varılması halinde Türkmenler, Kürtler ve Araplar valilik görevini dönüşümlü olarak üstlenebilecek. Böylece 100 yıl sonra Kerkük'te bir Türkmen vali olması ihtimali bulunuyor.

"Kerkük, Irak'ın yapı taşıdır"

Diplomatik kaynaklar ayrıca, mutabakata varılması halinde kurulacak idarenin, PKK terör örgütünün varlığına izin vermemesi gerektiğini vurguladı. Kerkük'te tüm yerel unsurları temsil eden bir yönetimin oluşması temennisinde bulunuldu.

Diplomatik kaynakların ifadeleri şu şekilde:

"Yerel unsurların çeşitliliği bakımından 'barış içinde bir arada yaşama' ilkesinin sembolü olması gerektiğine inandığımız Kerkük, Irak'ın bütünlüğü, istikrarı ve güvenliği bakımından ülkenin yapı taşı niteliğindeki bir vilayetidir. Kerkük'te 18 yıl aradan sonra yapılan vilayet seçimleri sonucunda kurulacak idareye tabiatıyla Kerküklüler karar verecek olup temennimiz başta PKK olmak üzere terör örgütleri ve iltisaklı yapıların vilayette melce bulmasına hiçbir surette meydan verilmemesi. Türkmenler dahil Kerkük'teki tüm yerel unsurların temsilini temin eden bir yönetim teşkil edilmesidir." 

ETİKETLER
Irak Seçim
Sıradaki Haber
NASA uzaya ilk kez 4K video akışı gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:14
İngiltere'de polisin kafasını tekmelediği kişinin beyninde kist oluştu
23:08
Artvin'de kuduz riski nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı
23:08
ABD Kongresinde Netanyahu'yu protesto eden esir yakınları mahkemeye çağrıldı
22:56
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
22:26
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt
22:20
Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi
Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri yapıldı
Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri yapıldı
FOTO FOKUS
Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi
Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ