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Dünya
BBC 25.07.2024 07:27

Nepal'deki uçak kazasında pilot, nasıl sağ çıktı?

Nepal’de kalkışın hemen ardından düşen yolcu uçağının pilotu, uçağın yere çakılıp yanmasından önce kokpitin kenardaki bir yük konteynerine çarpıp, gövdeden kopması sayesinde faciadan sağ kurtuldu.

Nepal'deki uçak kazasında pilot, nasıl sağ çıktı?

Katmandu Havaalanı’nda 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan tek sağ kurtulan kişi olan pilot Manish Ratna Shakya hastanede tedavi altına alındı. BBC Nepalce Servisi, Shakya’nın konuşabildiğini ve ailesine iyi olduğunu söylediğini teyit etti.

Kurtarma görevlileri yaptıkları açıklamada, alevler konteynere çarpıp kopan kokpite yaklaşırken ulaştıklarını söyledi.

Polis yetkilisi Dambar Bishwakarma “Nefes almakta zorlanıyordu. Camı kırıp, hemen dışarı çıkarttık. Kurtarıldığında yüzü tamamen kan içindeydi ama alıp hastaneye götürdük ve konuşabiliyordu” dedi.

Nepal Sivil Havacılık Bakanı Badri Pandey, pistten kalkan Saruya Havayollarına ait uçağın birden sağa doğru döndüğünü ve pistin doğu tarafına düştüğünü belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, alevler içindeki uçağın havaalanının üzerinde sürüklenip, alanın uzak köşesindeki bir vadiye düştüğünü gösteriyor.

Uçağın kokpit dışındaki her şeyi yandı

Pandey, “Uçak havaalanının köşesindek bir konteynere çarptı, sonra da daha da aşağı düştü. Ancak kokpit, konteynerin içine sıkışmıştı ve kaptan pilot bu sayede sağ kaldı” dedi.

Nepal medyasına göre konteyner bir helikopter firması tarafından bakım aletlerini depolamak için kullanılıyordu.

Bakan Pandey “Uçağın diğer kısmı yakındaki bir tepeciğe çarpıp, paramparça oldu. Uçağın kokpit dışındaki bölümünde yangın çıktı ve her şey yandı” dedi.

Nepal Ordusu, pilotun “kazadan beş dakika sonra kurtarıldığını, çok korkmuş ancak bilincinin açık olduğunu” belirtti.

Pilotun başından ve yüzünden yaralandığını ve sırtında kırılan kemiklerin tedavi edilmesi için operasyon geçireceği vurgulandı.

Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor.

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