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Dünya
AA 25.07.2024 09:14

Rusya'da askeri helikopter düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova yakınlarındaki Kaluga bölgesinde Mi-28 tipi askeri helikopterin düştüğünü ve mürettebattan kurtulan olmadığını bildirdi.

Rusya'da askeri helikopter düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaluga bölgesinde Mi-28 model askeri helikopter, planlı uçuş sırasında düştü.

Düşen helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, "Helikopter ıssız bir bölgeye düştü. Olayın meydana geldiği yerde herhangi bir hasar yok." denildi.

İlk bilgilere göre, helikopterin teknik arıza nedeniyle kazaya uğradığı aktarılan açıklamada, olay yerinde Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığından bir komisyonun inceleme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kaluga Bölgesi Valisi Vladislav Şapşa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mi-28 model askeri helikopterin Kaluga'daki Jizdrinskiy bölgesine düştüğünü belirterek, olay yerinde yetkililerin çalıştığını aktardı.

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