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Dünya
AA 25.07.2024 09:54

Brent petrolün varil fiyatı 81,14 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,14 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 81,14 dolar

Dün 82,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 81,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Orta Doğu'da ateşkes beklentileri ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Pazar günü İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın liderliğindeki heyetin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için bugün Doha'ya gideceği bildirilmişti.

Ateşkes ihtimali, piyasalardaki arz endişelerini hafifletiyor.

Geçen hafta açıklanan Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. Ülkenin petrol talebine ilişkin belirsizlik, ithalat ve rafineri faaliyetlerinin de düşük seyredeceği endişelerini besliyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil, benzin stokları ise yaklaşık 5 milyon 600 bin varil azaldı.

Stoklardaki düşüş, ülkede talebin yüksek seyrettiğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,31 ile 83,61 dolar aralığının direnç, 81,01 ile 79,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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