Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 11 kişinin daha COVID-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 107'ye çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 322 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 2 bin 633'e yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 287'ye yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 939 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 FilipinlerSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 12:05
Son Haberler
- 13:34
- 13:33
- 13:31
- 13:27
- 13:26
Sıradaki Haber
İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz