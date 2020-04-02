Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, 11 kişinin daha COVID-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 107'ye çıktığını duyurdu.

Ayrıca, kaydedilen 322 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 2 bin 633'e yükseldiği ifade edildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 287'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 939 bini aşmış durumda.