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Hafter'den Mitiga Havalimanı'na saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Bazı roketlerin havalimanı çevresindeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü, sivillere ait ev ve araçlarda hasar oluştuğu kaydedildi.
Mitiga Havalimanı, Hafter milislerinin roketli saldırıları nedeniyle 5 Mart'ta kapatılmış ve uçuşlar Trablus’un 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na taşınmıştı.
Libya'da COVID-19 nedeniyle 16 Mart'tan bu yana uluslararası uçuşlar yapılmıyor.
Etiketler: Mitiga halife hafter UMHSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 11:46
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